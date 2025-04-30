Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı derbi öncesi Ümraniye'de takımla buluştu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyet ve futbolcularla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.
Bir İtalyan restoranı tarafından siyah-beyazlı takıma özel hazırlanan menünün sunulduğu yemekte takımın son durumu hakkında Teknik Direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında başarılar diledi.