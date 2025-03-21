Beşiktaş BOA: 86 - Emlak Konut: 91 | MAÇ SONUCU

Emlak Konut, finalde 23 Mart Pazar günü ÇİMSA ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Beşiktaş BOA, dış atışlardan ve boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Emlak Konut, Parks-Ndour ikilisinin kazandırdığı basketlerle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında iki takım da hızlı hücumlardan skor üretti. Beşiktaş, 23. dakikada farkı 1 sayıya (47-48) indirmesine rağmen oyuna ağırlığını koyan Emlak Konut, Parks'ın kritik dış atışıyla 29. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı ve son bölüme 69-56 önde girdi.