        Beşiktaş BOA: 89 - Charnay Basket: 87 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş BOA: 89 - Charnay Basket: 87 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, sahasında Fransa temsilcisi Charnay Basket'i normal süresi 82-82 beraberlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 89-87 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 23:13 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:13
        Beşiktaş BOA uzatmalarda galibiyete uzandı!
        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, konuk ettiği Fransa'nın Charnay Basket takımını, normal süresi 82-82 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 89-87 yendi.

        Grubu üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlı takım, play-off için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek. Beşiktaş BOA, en iyi üçüncüler arasında yer aldığı takdirde play-off'a yükselecek.

        Salon: BJK Gain Spor Kompleksi

        Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Diana Lapanovic (Slovenya), Edison Gjoni (Arnavutluk)

        Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 15, Milic 9, Whitcomb 20, Fasoula 18, Toure 20, Gülşah Duman, Meltem Yıldızhan 5, İlayda Güner 2

        Charnay Basket: Mayo 20, Chevaugeon 19, Thomas 17, Chabrier 3, Drame 4, Colas 6, Daramy 12, Dalstra 6, Toure

        1. Periyot: 21-26

        Devre: 38-47

        3. Periyot: 63-64

        Normal süre: 82-82

        Beş faulle çıkanlar: 33.23 Milic, 35.43 Fasoula (Beşiktaş BOA), 39.34 Thomas (Charnay Basket)

