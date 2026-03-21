        Beşiktaş BOA: 95 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 99 | MAÇ SONUCU (ÇİMSA ÇBK Mersin yarı finalde) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA: 95 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 99 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'le karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan mücadeledenin normal süresi 86-86 tamamlandı. Uzatmalarda ÇİMSE ÇBK Mersin rakibini 99-95 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.03.2026 - 22:12
        ÇİMSA ÇBK Mersin yarı finalde!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, normal süresi 86-86 tamamlanan mücadelede uzatma sonunda deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-95 yendi.

        Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Aydın Karaçam, Haldun Çoban, Ömer Sarı

        Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 13, Meltem Yıldızhan 4, Whitcomb 12, Fasoula 25, Fraser 17, Okonkwo 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 11

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 12, Beren Burke 17, Esra Ural Topuz 18, Vanloo 13, Iagupova 15, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 10, Juskaite 5, Sventoraite 6

        1. Periyot: 25-25

        Devre: 46-45

        3. Periyot: 66-70

        Normal süre: 86-86

        Beş faulle çıkan: 44.05 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin)

