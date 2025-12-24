Habertürk
        Beşiktaş BOA - BOTAŞ: 81-87 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş BOA - BOTAŞ: 81-87 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ağırladığı BOTAŞ'a 87-81 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:00
        BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 87-81 mağlup etti.

        Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş BOA ise 6. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

        Hakemler: Orkun Yurttaş, Sertan Kırklar, Kadir Giray Esen

        Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 11, Meltem Yıldızhan 14, Whitcomb 13, Fasaula 22, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 8, İlayda Güner

        BOTAŞ: Bejedi 15, Tuba Poyraz 8, Selin Rachel Gül, Dantas 20, Williams 25, Ayşegül Günay Aladağ 9, Işılay Eğin 8, Serfa 2, Rana Uçar, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha

        1. Periyot: 28-28

        Devre: 39-48

        3. Periyot: 62-66

