        Beşiktaş BOA'yı yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring, dörtlü finalde! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA'yı yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring, dörtlü finalde!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş BOA'yı 77-68 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray Çağdaş Faktoring dörtlü finale katılmaya hak kazanan son takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 22:14 Güncelleme: 07.01.2026 - 22:29
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, dörtlü finalde!
        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-68 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

        Ev sahibi ekibin hücumdan boş dönüşleri sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başaran Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikalık bölüme 14-7 üstünlükle girdi. Mola dönüşünde savunmasını sertleştiren Beşiktaş BOA, 9-0'lık seri yaparak skoru lehine çevirmeyi başardı ve ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte boyalı alanı etkili kullanan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-37 galip girdi.

        Üçüncü periyota iyi bir savunma performansıyla başlayan ev sahibi ekip, farkı 9 sayıya yükseltti (50-41). Fasaula ve Fraser ikilisinin üretkenliğiyle etkili olan Beşiktaş BOA, savunmadaki etkinliğini bir an kaybedince Galatasaray Çağdaş Faktoring arayı kapatarak farkı azaltsa da siyah-beyazlılar üçüncü çeyreği 54-52 üstünlükle noktaladı.

        Sarı-kırmızılılar, Johannes'in üç sayılık basketiyle son çeyrekte skoru lehine çevirerek başladı. Siyah-beyazlı ekip kısa sürede rakibinin basketlerine cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi. Beşiktaş BOA'nın hücumlardan sayı kaydedemeden döndüğü bölümleri değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5-0'lık bir seri yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümdeki faul atışlarından boş dönen siyah-beyazlı ekip, arayı kapatma şansını değerlendiremeyince Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleyi 77-68 kazandı.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.

