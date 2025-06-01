Beşiktaş, Bodrum'da kazandı ama üçüncülük için yetmedi! Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti. Günün bir diğer maçında Samsunspor, sahasında geriden gelerek kazandı ve son dakikada bulduğu gollerle ligi üçüncü sırada tamamladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ile 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakika Joao Mario kaydetti.

Ajanslar Giriş: 01.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:14 facebook

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