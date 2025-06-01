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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Beşiktaş, Bodrum'da kazandı ama üçüncülük için yetmedi! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Beşiktaş, Bodrum'da kazandı ama üçüncülük için yetmedi!

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti. Günün bir diğer maçında Samsunspor, sahasında geriden gelerek kazandı ve son dakikada bulduğu gollerle ligi üçüncü sırada tamamladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ile 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakika Joao Mario kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:14
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        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 4-0 kazandı.

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ile 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakika Joao Mario kaydetti.

        BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ SON ANDA KAYBETTİ!

        Beşiktaş, ligde çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 62 puanla Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamladı.

        Ligin son haftasına avantajlı giren Samsunspor ise sahasında geriden gelerek Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve ligi 3. sırada tamamladı.

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        GEDSON FERNANDES VE MUSTAFA HEKİMOĞLU'NDAN İLK

        Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 12. dakikada 1-0 öne geçti.

        Beşiktaş'ta ağları havalandıran isim 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Genç futbolcu, bu golüyle birlikte Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 45+1. dakikada Bodrum FK ağlarını bir kez havalandırmayı başardı.

        Beşiktaş, 27. dakikada 2-0'lık üstünlüğü buldu. Beşiktaş'ta ağları havalandıran isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli futbolcu, kafayla topu ağlara gönderdi. Bu sezon 12. golünü atan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ilk kez kafayla topu ağlara gönderdi.

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer almadı.

        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemedi.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin ceza sahasında kale önüne yolladığı topa kaleci Sousa hakim olamadı. Boşta kalan topu Mustafa Hekimoğlu ağlara yolladı: 0-1.

        19. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Seferi’nin vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

        27. dakikada Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe gönderdi. Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

        45+1. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında Masuaku topu kale önüne yolladı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti: 0-3.

        Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.

        69. dakikadaki Beşiktaş atağında topla ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in, Herelle'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

        71. dakikada penaltıyı kullanan Joao Mario, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

        79. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda keleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Beşiktaş, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

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