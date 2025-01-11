Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel, iyi mücadele ettiklerini ancak yetenek eksikliği nedeniyle sonuç alamadıklarını söyledi.

Demirel, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Volkan Demirel, "42 kez ceza sahasına girdik. 2 üstü gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara götürüyor. Sonuç alamadık. Bunun bir sebebi de hakem. Taylan'ın pozisyonunda akan oyunun durdurulup VAR'dan penaltı verilmediğini ilk defa gördüm. Bunun gerekçesini bilmiyorum ama inşallah açıklamasını yaparlar. Daha sonra Al Musrati'nin de bir dirseği var. Ancak hiçbiri bizim lehimize sonuçlanmadı." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BU SEZON LİGDE KALACAĞIZ"

Mevcut kadrolarının Süper Lig için yeterli olmadığına vurgu yapan Demirel, "Bunu bilerek buraya geldim. Çalışacağız. Çalıştığım takımlarda hep zor şartlar altında kadroyu bir yerlere getirmeye çalışıyorum. İnşallah bu sene ligde kalırsam daha düzenli bir kadro ve hedefi olan Bodrumspor izlettireceğimi düşünüyorum. Yapacağımız transferlerle daha üstü sıraları hedefleyen bir Sipay Bodrum FK olacak. Takımı ligde tutacağıma inanmasam burada olmam. İnşallah bu sezon ligde kalacağız." diye görüş belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig'de geçici süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararını da değerlendiren Volkan Demirel, "Sadece bunun değişmesiyle Türk futbolu düzelmez. Hakemlerin değişmesiyle de düzelmez. Düzelmesi gereken çok şey var ama biz görür müyüz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.