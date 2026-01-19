Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla beraber bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Kartal, devre arasında önce yine evinde Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı iki mücadelenin yanı sıra kupada da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol yemedi.