        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapadı

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Ankara Keçiörengücü mücadelesinde de rakibine gol izni vermemişti.

        Giriş: 19.01.2026 - 22:30 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:30
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla beraber bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Kartal, devre arasında önce yine evinde Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etmişti.

        Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı iki mücadelenin yanı sıra kupada da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol yemedi.

        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı! Haberi Görüntüle
        Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

        Nevşehit'in Avanos ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, jandarmanın dronunu görünce, araçlarıyla kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.    

