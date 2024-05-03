Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan siyah- beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak 4. olarak Avrupa'da sahne almayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş- Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sebebiyle Al- Musrati forma giyemezken, Rizespor cephesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Futbolseverler mücadele ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları...
BEŞİKTAŞ- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı 3 Mayıs Cuma (bugün) 20.00'de başlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ- ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Semih, Cenk
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
BEŞİKTAŞ SON DURUM
Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinden sahadan 2-1 mağlup ayrılan siyah- beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında mutlak galip gelerek ligi 4. sırada bitirip önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayı hedefliyor.
RİZESPOR SON DURUM
İlhan Palut yönetiminde başarılı bir grafik çizen Karadeniz ekibi 49 puanla 7. sırada yer alıyor. Rizespor'un Beşiktaş karşısında oynadığı son 10 maçta galibiyeti bulunmuyor.