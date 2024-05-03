Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş- Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sebebiyle Al- Musrati forma giyemezken, Rizespor cephesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Futbolseverler mücadele ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları...