        Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

        Süper Lig'in 17. haftasında yarın Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:39 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:39
        Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı!
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kondisyon ve 5'e 2 top kapma idmanıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakası yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

