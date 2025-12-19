Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve 5'e 2 top kapma idmanıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakası yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.