Süper Lig'de yeni sezon hazırklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya 4-1'lik skorla kaybetti.

Siyah-beyazlılar, 8. dakikada Tolgay Arslan ile 1-0 öne geçti. Ruslar 15. dakikada Fedor Chalov ile yanıt verdi: 1-1. Astemir Gordyushenko'nun 27. dakikadaki golüyle ilk yarının skoru belirlendi. 53. dakikada Matej Mitrovic kendi kalesine attı: 1-3. CSKA Moskova, 75. dakikada Dmitri Efremov ile attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.