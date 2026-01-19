Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için Braga ile anlaştı!
Ara transfer döneminde birçok ismi takımdan gönderen Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'la da yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar genç isim için Braga ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 19.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:20
Devre arası transfer çalışmalarını Beşiktaş'ta, bir ayrılık daha yaşanıyor...
Siyah-beyazlılar, Demir Ege Tıknaz'ın transferi konusunda Brafa ile anlaşmaya vardı.
21 yaşındaki orta saha kısa süre içerisinde Portekiz'e uçacak ve sağlık kontrollerinden geçecek.
Demir Ege bu sezon 17 maçta 701 dakika sahada kaldı ve 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
