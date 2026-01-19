Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için Braga ile anlaştı! Ara transfer döneminde birçok ismi takımdan gönderen Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'la da yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar genç isim için Braga ile anlaşmaya vardı.

