Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacakken siyah-beyazlı kulüpten zorlu maç öncesi Fatih Terim'e önemli bir jest geldi. Cezasından dolayı maçı kulübede takip edemeyecek olan Fatih Terim için davette bulunan Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcıyı locada ağırlayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fikret Orman'ın girişimleriyle beraber davet edilen Terim, 57 numaralı locada diğer Galatasaraylı yetkililerle beraber maçı takip edecek.

Diğer yandan Terim'in cezası dışında Başkan Mustafa Cengiz de aldığı 150 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle derbide yerini alamayacak.

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