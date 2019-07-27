Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında Pendik'i 2-1, Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmişti.
BEŞİKTAŞ - EIBAR
STAT: Kaiserwinkl Arena
SAAT: 18.00
YAYIN: Spor SMART
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
EIBAR: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Pape Diop, Edu Exposito, De Blasis, Pedro Leon, Quique Gonzalez, Kike Garcia
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Luis Mendilibar
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