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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Almanya'nın güçlü ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, yükselme mücadelesinde taraftarlarının desteğini arkasına alarak önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt mücadelesine dair tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:00
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        Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen kişiler, müsabakanın yayın saati ve bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını şimdiden sorgulamaya başladı. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi? İşte merak edilenler...

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        BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        26 Eylül | Ajax-Beşiktaş

        3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

        24 Ekim | Lyon-Beşiktaş

        6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

        28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

        12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

        22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

        30 Ocak | Twente-Beşiktaş

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