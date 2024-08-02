Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini açıkladı!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emirhan, kalbinin en orta yerinde. Beşiktaşımıza hoş geldin Emirhan Topçu! Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yla sözleşme imzaladı.

İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumu'nda kendisini asil renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu'ya şanlı formamızla üstün başarılar diledi.

Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Emirhan Topçu, yaptığı paylaşımla Rizespor'a veda ederken, Rizespor da kulüpten ayrılan Emirhan için, "10 yıldır başarı ile kulübümüzün her kategorisinde görev alan, bu forma altında basamakları birer birer çıkarak kaptanlık bandını gururla taşıyan, şampiyonluk sevinci yaşayan, bu şehrin atmaca kanatlı evladı Emirhan Topçu'ya yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.