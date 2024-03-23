Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet: 115 - Pınar Karşıyaka: 66 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet: 115 - Pınar Karşıyaka: 66 MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 49 sayı farkla 115-66 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki 19'uncu galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 8'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan 49 sayı fark!
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

        BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2

        PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 10, Carey Jr 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, Mc Collum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6

        1'İNCİ PERİYOT: 30-12

        DEVRE: 61-35

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 93-52

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate