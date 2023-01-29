Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 13. yenilgisini yaşadı.

Üçüncü çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler buldu. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Beşiktaş Emlakjet, final periyoduna 59-55 önde girdi.

Uzun bir süre Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçilen dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Süreyi iyi kullanan ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bitime 8 saniye kalan skoru 76-73'e getirdi. Beşiktaş, son hücumda Sokolowski ile 3 sayılık atışı değerlendiremedi ve Manisa temsilcisi karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da takip etti. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı ve onlara "Üçlü" çektirdi.