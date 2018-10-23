Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 24 yaşındaki basketbolcu, son olarak Galatasaray forması giydi. 1.65 boyundaki basketbolcu, 8.4 sayı, 5.1 asist ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla süre almıştı.

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