Beşiktaş, FCSB'yle hazırlık maçı yapacak
Beşiktaş, hazırlık maçında yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile karşı karşıya gelecek.
Giriş: 08.01.2026 - 23:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 23:11
Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yarın hazırlık maçında Romanya ekibi FCSB'yle karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belek'te sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım, FCSB ile saat 17.00'de karşılaşacak.
Beşiktaş'ın konakladığı otelin sahasında oynanacak müsabaka, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
