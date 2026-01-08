Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş, FCSB'yle hazırlık maçı yapacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, FCSB'yle hazırlık maçı yapacak

        Beşiktaş, hazırlık maçında yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 23:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 23:11
        Beşiktaş, FCSB'yle hazırlık maçı yapacak!
        Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yarın hazırlık maçında Romanya ekibi FCSB'yle karşılaşacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belek'te sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım, FCSB ile saat 17.00'de karşılaşacak.

        Beşiktaş'ın konakladığı otelin sahasında oynanacak müsabaka, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

        Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

        (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti

