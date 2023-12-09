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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden üzgün ayrıldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden üzgün ayrıldı

        Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi ve bu sezon çıktığı ikinci derbiden de mağlubiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:07 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:07
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe, 10. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 24. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain'in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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        Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 63. dakikada penaltıdan attığı yeniden öne geçti: 1-2. Mücadelenin 90+6. dakikasında Sebastian Szymanski sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, derbiden 3-1 galip ayrıldı.

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        Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a çıkardı. Beşinci mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

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        FENERBAHÇE'YE 7 MAÇ SONRA YENİLDİ

        Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 7 maç sonra mağlup oldu. Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 22 Aralık 2019'da deplasmanda yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

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        "Kara Kartal"ın bu mağlubiyetle Fenerbahçe karşısındaki 4 yıllık yenilmezlik serisi son buldu.

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        HAKEM KARAOĞLAN, ÜÇ KEZ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

        Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan, 3 kez penaltı noktasını gösterdi.

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        Hakem Karaoğlan, 2 kez Fenerbahçe, bir defa da Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

        Bu penaltılardan 2'si golle sonuçlandı. Birinde ise kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

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        MERT GÜNOK PENALTI KURTARDI

        Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Dusan Tadic'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

        Mert, Tadic'in 90+2. dakikada kullandığı penaltıda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Deneyimli kaleci, bu pozisyonu takip eden Fred'in çıkardığı şutta da topun ağlara gitmesini önledi.

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        BU SEZONKİ İKİ DERBİDEN DE MAĞLUBİYETLE AYRILDI

        Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde sahadan puansız ayrıldı.

        Deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, sahasında da Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

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        Beşiktaş, Trabzonspor'a da dış sahada 3-0 mağlup yenilmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

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        CHAMBERLAIN 4. GOLÜNÜ ATTI

        Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla 4. golünü kaydetti.

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        Chamberlain, 24. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandırdı ve gol sayısını 4'e çıkardı.

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        İngiliz futbolcu, Galatasaray derbisinin yanı sıra Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçlarında da birer kez fileleri havalandırmıştı.

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        Alex-Oxlade Chamberlain, Mario Gomez'in (2015-2016) ardından siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşayan ilk oyuncu oldu.

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        GEDSON VE UMUT SAKATLANDI

        Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson Fernandes ile Umut Meraş, ilk yarıda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle derbiye devam edemedi.

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        Portekizli oyuncu, 37. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Gedson Fernandes, sağlık ekiplerinin saha içindeki müdahalesinin ardından oyun alanı dışına çıktı ve yerine 39. dakikada Salih Uçan oyuna girdi.

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        Siyah-beyazlılarda 45+5. dakikada sakatlık yaşayan Umut Meraş da müsabakaya devam edemedi. Umut'un yerine ikinci yarıda Tayfur Bingöl görev yaptı.

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        TAYFUR BİNGÖL'ÜN KIRMIZI KARTI VAR'DAN DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün 75. dakikada gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

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        Hakem Atilla Karaoğlan, ceza yayı içinde Szymanski'ye yaptığı faulün ardından Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Karaoğlan, kırmızı kartı iptal etti ve Tayfur'a sarı kart gösterdi.

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        ÇALIMBAY YÖNETİMİNDE İLK LİG MAĞLUBİYETİ

        Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.

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        Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçın 2'sini kazanan siyah-beyazlılar, 1'inde berabere kaldı, 1'inden de yenilgiyle ayrıldı.

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