Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden üzgün ayrıldı

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Hakem Karaoğlan, 2 kez Fenerbahçe, bir defa da Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. Bu penaltılardan 2'si golle sonuçlandı. Birinde ise kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

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MERT GÜNOK PENALTI KURTARDI Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Dusan Tadic'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Mert, Tadic'in 90+2. dakikada kullandığı penaltıda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Deneyimli kaleci, bu pozisyonu takip eden Fred'in çıkardığı şutta da topun ağlara gitmesini önledi.