Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor’un maçlarının ertelenmesi gündemde!
TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un lig maçlarını ertelemeyi gündemine aldı. Erteleme için 4 takımdan gelecek yanıt bekleniyor
Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eleme maçları öncesinde Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligde eleme maçı oynayan takımların maçlarını ertelemesini sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.
TFF, Avrupa’da mücadele edecek temsilcilerimizin maçları öncesi dört takım için ertlemeyi gündemine aldı.
TFF'nin erteleme kararı alması durumunda, hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları ileri bir tarihe ertelenecek.