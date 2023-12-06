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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletleri çıktı mı ve bilet fiyatları ne kadar? BJK FB derbisi ne zaman? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletleri çıktı mı ve bilet fiyatları ne kadar?

        Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İnişli çıkışı bir sezon geçiren Beşiktaş ile lider Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye kısa bir süre futbolseverler; biletler ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:57
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        Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için beklenen hafta geldi çattı. 100 yılı aşkın rekabette yeni bir sayfanın açılacağı zorlu derbide her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, söz konusu karşılaşmaya kısa bir süre kala hem derbinin tarihi ile biletleri hem de iki takımın muhtemel 11'lerine dair tüm bilgiler...

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        BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

        Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        Fenerbahçe taraftarının da yer alacağı karşılaşmanın biletlerinin 7 Aralık Perşembe günü satışa sunulması, derbide düdük çalacak hakemin de 9 Aralık Cuma günü açıklanması bekleniyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Hadziahmetovic, Cenk, Muleka, Aboubakar

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        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymaaski, Dzeko

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