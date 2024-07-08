Beşiktaş Futbol Takımı'nda kombine yenileme dönemi sona eriyor
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçları kapsayan kombinelerin yenileme dönemi sona eriyor.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçları kapsayan kombinelerin yenileme dönemi sona eriyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da başlayan kombine yenileme döneminin bugün Tüpraş Stadı'nda yer alan satış ofisinde saat 21.00'de, passo.com.tr ile Passo mobil uygulamasında ise saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
Yenileme dönemi kombine fiyatları şöyle:
Doğu Alt 115-116 Blok: 100 bin lira
Batı Alt 102-125 Blok: 100 bin lira
Doğu Alt 114-117 Blok: 80 bin lira
Batı Alt 103-124 Blok: 70 bin lira
Doğu Alt 113-118 Blok: 70 bin lira
Batı Üst 430-401 Blok: 50 bin lira
Batı Üst 429-402 Blok: 45 bin lira
Batı Üst 428-403 Blok: 40 bin lira
Doğu Üst Tüm Bloklar: 19 bin 800 lira
Güney Alt Tüm Bloklar: 13 bin lira
Güney Üst Tüm Bloklar: 12 bin lira
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 12 bin lira
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 11 bin lira
VIP 100: 240 bin lira
VIP 101-126: 210 bin lira