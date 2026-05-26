        STBL Beşiktaş GAİN: 108 - Galatasaray MCT Technic: 83 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş GAİN: 108 - Galatasaray MCT Technic: 83 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 22:44 Güncelleme:
        Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın!

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Müsabakaya iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 sayı çizgisinin gerisinden Sertaç, Dotson, Brown ve Lemar ile skor üretti. Kısa sürede farkı çift haneye çıkaran Beşiktaş 5. dakikayı 18-5 önde geçti. Muhsin Yaşar'ın oyuna girmesiyle kısa süreli pota altında etkili olan sarı-kırmızılılar, yakaladığı 6-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 7 sayıya (18-11) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 29-18 önde kapattı.

        İkinci periyotta dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden Beşiktaş, 15. dakikayı 41-31 üstün geçti. Mathews önderliğinde rakibini oyuna ortak etmeyen siyah-beyazlılar, devre arasına 56-41 üstün girdi.

        İkinci yarının başında Brown, Morgan ve Mathews ile 3 sayılık basketler bulan Beşiktaş, 23. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 66-45. Taraftarının desteğiyle iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği 26 sayı farkla 88-62 önde bitirdi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte siyah-beyazlılar, 33. dakikada Berk Uğurlu'nun 3 sayılık isabetiyle 29 sayılık (95-66) fark buldu. Rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 108-83 galip ayrıldı.

        Beşiktaş'ın farklı galibiyetinde dış atışlarda yakaladığı 34'te 18 isabet etkili oldu. Galatasaray'da bu oran 17'de 4 olarak gerçekleşti.

        Maçın büyük bölümünde forma giyen 9 oyuncunun da skor ürettiği Beşiktaş'ta Lemar 19 sayı, Mathews 17, Morgan 16, Dotson 12 sayıyla çift haneye ulaştı.

        Galatasaray'da ise kenardan gelen McCollum'un 23, Muhsin Yaşar'ın ise 22 sayılık performansı farklı mağlubiyeti önleyemedi. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 5 başlayan oyunculardan White 17, Palmer 11, Robinson 8 sayılık katkı verdi.

        Müsabakayı milli basketbolcu Alperen Şengün de tribünden izledi.

        İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 28 Mayıs Perşembe günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılacak.

        Salon: Beşiktaş GAİN

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

        Beşiktaş GAİN: Dotson 12, Lemar 19, Morgan 16, Brown 11, Sertaç Şanlı 9, Mathews 17, Berk Uğurlu 5, Zizic 8, Yiğit Arslan 11, Canberk Kuş, Ata Özbek

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 8, Can Korkmaz, Palmer 11, Gillespie, White 17, McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, Buğrahan Tuncer 2, Meeks, Petrucelli

        1. Periyot: 29-18

        Devre: 56-41

        3. Periyot: 88-62

