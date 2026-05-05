Beşiktaş GAİN: 81 - Aliağa Petkimspor: 69 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 81-69 yendi.
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 21:09 Güncelleme:
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Lemar 15, Anthony Brown 9, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Thomas 11, Vitto Brown 4
Aliağa Petkimspor: Whittaker 14, Efianayi 12, Blumbergs 6, Yunus Emre Sonsırma, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Şav, Sajus 11, Flowers
1. Periyot: 23-21
Devre: 43-37
3. Periyot: 64-50
4. Periyot: 81-69
Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)
