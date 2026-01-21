Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş GAİN - Buducnost VOLI: 96-74 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş GAİN - Buducnost VOLI: 96-74 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu'ndaki 15. maçında evinde Buducnost'u 96-74 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla grupta 11 galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

        Giriş: 21.01.2026 - 22:44 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:44
        Basketbol BKT EuroCup'ın 15. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 96-74 yendi.

        Siyah-beyazlılar bu sonuçla 11. galibiyetini alırken, ikili averajla Bourg'u geçerek liderliğe yükseldi.

        Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas

        Beşiktaş GAİN: Mathews 4, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Anthony Brown 11, Zizic 5, Dotson 9, Kamagate 12, Yiğit Arslan 10, Thomas 12, Vitto Brown 14

        Buducnost VOLI: Sulaimon 6, Slavkovic 3, Tanaskovic 12, Ferrell 18, Boutsiele 2, Mays 7, Thompson 1, Jovanovic 3, Morgan 1, Kovliar 13, Bouteille 8

        1. Periyot: 27-11

        Devre: 49-37

        3. Periyot: 76-54

        Beş faulle çıkan: 31.23 Thompson (Buducnost VOLI)

