Beşiktaş GAİN, Dolomiti Energia Trento ile karşı karşıya!
BKT EuroCup'ta Beşiktaş GAİN, yarın İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibiyle karşılaşacak.
Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede yer alıyor.
Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ GAİN'İN İTALYAN EKİBİNE MAĞLUBİYETİ YOK
Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia Trento'ya karşı hiç yenilmedi.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.