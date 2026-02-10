Canlı
        Beşiktaş Gain, Eurocup'ta Panionios'u yıktı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Gain, Eurocup'ta Panionios'u yıktı!

        Temsilcimiz Beşiktaş Gain, EuroCup B Grubu'nun 18. ve son haftasında Panionios'u 114-74 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla turnuvanın grup etabını galibiyetle noktaladı.

        Giriş: 10.02.2026 - 23:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:21
        Beşiktaş Gain, EuroCup B Grubu'nun 18. ve son haftasında Panionios'a konuk oldu.

        Müsabakanın ilk çeyreğini 31-26 ile önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci çeyrekte ise farkı açtı. Beşiktaş Gain, soyunma odasına 59-37 üstün girdi.

        Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı arttıran siyah-beyazlılar, maçın son çeyreğine ise 83-52 ile girdi.

        Mücadelenin büyük bölümünde oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş Gain, Panionios'u 114-74 ile yıktı.

        Dusan Alimpijevic'in ekibi, bu sonuçla turnuvanın grup etabını 13 galibiyet 5 mağlubiyetle noktaladı.

        Siyah-beyazlılar, Panionios galibiyetinde en çok sayı attığı maçta 114 sayıya ulaşırken, en çok üçlük isabeti bulduğu maçta 19 üçlük kaydetti ve aynı zamanda en farklı galibiyetini 40 sayı farkla elde etti.

        17. haftada Türk Telekom'u 91-81 ile geçen Beşiktaş Gain, grup etabında bitime 1 hafta kala adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

