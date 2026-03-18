Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta yarı finalde: Rakip Bahçeşehir!
BKT EuroCup çeyrek final maçında Beşiktaş GAİN sahasında Dolomiti Energia Trento'yu 77-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-Beyazlılar yarı finalde bir başka Türk temsilcisi olan Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.
Giriş: 18.03.2026 - 22:26
Beşiktaş Gain, BKT EuroCup çeyrek final maçında sahasında İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını ağırladı. Nefes kesen son çeyrekte Beşiktaş, parkeden 77-76 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
RAKİP BAHÇEŞEHİR
Beşiktaş böylece yarı finalde bir başka Türk takımı Bahçeşehir'le eşleşti.
İKİNCİ KEZ YARI FİNALDE
Siyah-beyazlılar, tarihinde ikinci kez EuroCup'ta yarı finale yükseldi.
Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, daha önce 2023/24 sezonunda yarı finale yükselmiş, Fransız ekibi Bourg'a 3 maçlık seri sonunda boyun eğmişti.
YARI FİNAL HEYECANI 31 MART'TA BAŞLAYACAK
EuroCup'ta 3 maç üzerinden oynanacak yarı final turunda karşılaşmalar 31 Mart, 3 Nisan ve 8 Nisan'da oynanacak.
Seride 2 maç alan takım adını finale yazdıracak.
