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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş GAİN final serisini Sinan Erdem'de oynayacak!

        Beşiktaş GAİN final serisini Sinan Erdem'de oynayacak!

        Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi final serisindeki iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan Sinan Erdem kararı!

        Beşiktaş GAİN'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki iç saha maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı duyuruldu.

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

        Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:

        13 Haziran Cumartesi:

        20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

        15 Haziran Pazartesi:

        20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

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        17 Haziran Çarşamba:

        20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

        19 Haziran Cuma (Gerekirse):

        20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

        21 Haziran Pazar (Gerekirse):

        20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

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