Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

14. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

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