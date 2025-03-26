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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol! - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol!

        TFF, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:47
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        Beşiktaş-G.Saray derbisinin hakemi açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

        Yapılan açıklamaya göre; 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.

        Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenen 29. haftanın hakemleri şu şekilde:

        28 Mart Cuma:

        16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

        16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

        20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

        29 Mart Cumartesi:

        13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

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        16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

        16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

        20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

        31 Mart Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

        NE OLMUŞTU?

        TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda yabancı hakem konusunu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Yönetim kurulunda oyların eşit çıktığı bilgisi mevcuttu.

        Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu ve bu nedenle derbiye yerli hakem atandığı belirtildi.

        Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti.

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