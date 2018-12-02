Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 344. kez karşılaşacak. Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak. Cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, "Üç büyükler" arasındaki yılın son derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.
DERBİDE İKİ TAKIM DA EKSİK!
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak. Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek.
Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle:
LORIS KARIUS
GÖKHAN GÖNÜL
DOMAGOJ VIDA
NECİP UYSAL
ADRIANO
ATIBA HUTCHINSON
GARY MEDEL
RICARDO QUARESMA
ADEM LJAJIC
JEREMAIN LENS
VAGNER LOVE (GÜVEN YALÇIN)
GALATASARAY'DA ÜÇLÜ SAVUNMA RAFA KALKTI
Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle özellikle orta göbekte alternatifsiz kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çareyi 3’lü savunma sistemine geçmekte bulmuştu. Kayseri deplasmanında ve Konya maçında Ozan-Maicon-Serdar üçlüsünü sahaya süren Terim, Şampiyonlar Ligi’nde ise Ndiaye ve Donk’u oynatabildiği için 4’lü sistemle sahaya çıkmıştı. Derbide ise Serdar Aziz’in cezalı olması planları bozdu. Savunmada Ahmet Çalık’a güvenmeyen Terim, yeniden 4’lü sisteme dönmeye karar verdi.
MARIANO SAĞA FEGHOULI ORTAYA
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre orta sahadanın merkezinde oynatabileceği Selçuk ve Fernando dışında alternatifi bulunmayan teknik direktör Fatih Terim, çareyi Feghouli’yi kanattan ortaya çekmekte buldu. Derbide ofansif orta saha olarak Cezayirli oyuncuyu sahaya sürecek olan İmparator, ondan boşalan sağ kanada ise daha önce Yeni Malatya deplasmanında yaptığı gibi Mariano’yu yerleştirecek.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şöyle:
FERNANDO MUSLERA
MARTIN LINNES
OZAN KABAK
MAICON
YUTO NAGATOMO
FERNANDO
SELÇUK İNAN
MARIANO
SOFIANE FEGHOULI
HENRY ONYEKURU
EREN DERDİYOK
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