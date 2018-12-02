Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek, tüm Türkiye bu maçı izleyecek! Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada zirve iddiasını sürdürmenin peşinde olan takımda eksikler can sıkıyor! En ince detaylara kadar düşünülen derbide iki teknik direktör de kararlarını verdi! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve tüm detayları...