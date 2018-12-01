1 | 7

Beşiktaş - Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Li'de bu haftanın en önemli karşılaşması olacak Beşiktaş Galatasaray maçı için son hazırlıklar da yapılıyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 343 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top atmıştı. Geride kalan 343 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti. İşte Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? ve Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı...