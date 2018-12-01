Beşiktaş - Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Li'de bu haftanın en önemli karşılaşması olacak Beşiktaş Galatasaray maçı için son hazırlıklar da yapılıyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 343 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top atmıştı. Geride kalan 343 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti. İşte Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? ve Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı...
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Beşiktaş Galatasaray derbisi, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın)
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok
GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ SON ANTRENMANINA ÇIKTI
Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesinde son antremanına bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda çıktı. Taraftara açık yapılan antremana ilgi yoğun oldu.
GALATASARAY DEPLASMANDA DERBİ GALİBİYETİNE HASRET!
Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi. Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçın sadece birini kazandı.
94 YILLIK REKABETTE İLK GOLÜ BEŞİKTAŞLI REFİK OSMAN TOP ATTI
Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 343 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.
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