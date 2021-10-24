AA

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.

SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

ATIBA VE N'KOUDOU SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

SERGEN YALÇIN'IN TEK DERBİ YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.

Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

GALATASARAY CEPHESİ

Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

MARCAO DÖNÜYOR

Galatasaray'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.

Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.

Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

BOEY VE ARDA TURAN FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.