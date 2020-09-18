UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un, play-off turuna kalmaları durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Muhtemel rakipler şöyle:

GALATASARAY

FCSB-Slovan Liberec

Fehervar-Reims

Williem II-Rangers

Rostov-Maccabi Haifa

BEŞİKTAŞ

CSKA Sofia-B36 Torshavn

Milan-Bodo/Glimt

Hapoel Beer Sheva-Motherwell

ALANYASPOR

Sporting-Aberdeen

Mura-PSV

Kopenhag-Piast Gliwice

3. ELEME TURU 24 EYLÜL'DE

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu 24 Eylül'de gerçekleşecek. Galatasaray, Hajduk Split ile Beşiktaş ise Rio Ave ile karşılaşacak. Alanyaspor ise bu turda Rosenborg'a konuk olacak.

Temsilcilerimiz bu turu atlaması durumunda play-off'ta 1 Kasım'da rakipleriyle karşı karşıya gelecekler.