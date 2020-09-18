UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un, play-off turuna kalmaları durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Muhtemel rakipler şöyle:
GALATASARAY
FCSB-Slovan Liberec
Fehervar-Reims
Williem II-Rangers
Rostov-Maccabi Haifa
BEŞİKTAŞ
CSKA Sofia-B36 Torshavn
Milan-Bodo/Glimt
Hapoel Beer Sheva-Motherwell
ALANYASPOR
Sporting-Aberdeen
Mura-PSV
Kopenhag-Piast Gliwice
3. ELEME TURU 24 EYLÜL'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu 24 Eylül'de gerçekleşecek. Galatasaray, Hajduk Split ile Beşiktaş ise Rio Ave ile karşılaşacak. Alanyaspor ise bu turda Rosenborg'a konuk olacak.
Temsilcilerimiz bu turu atlaması durumunda play-off'ta 1 Kasım'da rakipleriyle karşı karşıya gelecekler.
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