        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında

        Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın akşam Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 09:50
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.

        Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.

        Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

        ERSİN DESTANOĞLU VE MURİLLO DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak.

        Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.

        KARTAL KAYRA YILMAZ VE RIVAN YILMAZ OYNAMAYACAK

        Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.

        İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

        Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.

        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Alyansını geri taktı
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
