Aboubakar ilk golde de ikinci golde de vuruş öncesi vücut çalımlarını çok iyi kullandı. Larin de bir kez daha ona çok iyi ayak uydurdu. Sadece son 5 dakika Beşiktaş en büyük kozu olan oyun disiplininden uzaklaştı: Bir tane yedi, bir tane de direkten döndü. Bu kalan 5 dakikadan iyi ders alınması şart!