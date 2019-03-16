Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Göztepe maçı 16 Mart Cumartesi Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sport'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner, Dorukhan, Atiba, Güven, Llajic, Quaresma, Burak
Göztepe: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan, Castro, Borges, Yasin, Deniz, Ngando, Serdar
KALEDE SIKINTI VAR
Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntılarından biri kaleci Loris Karius'un performansı oldu. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.
BURAK YILMAZ FORMDA
Siyah-beyazlı ekipte gözler yarın yine Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.
DORUKHAN'IN CEZASI BİTTİ
Sarı kart cezası biten Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı.
ISIMAT-MIRIN'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor. Sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamayan Isimat-Mirin'in yarınki mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.
MEDEL VE QUARESMA SINIRDA
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki oyuncu da yarın kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.
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