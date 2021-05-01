Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin
YEDEKLER: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Necip, Dorukhan, Mensah, Gökhan
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın
HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ruben Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf
YEDEKLER: Akın, Ekrem, Yusuf, Mesut, Akomadi, Burak Can, Muhammed, Adurrahman
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
4 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.
7 PUAN YETİYOR
Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında takılmasının ardından kalan 4 maçtan 7 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'a 2 galibiyet 1 beraberlik yetecek. Kartal, şampiyon olursa 16. kez mutlu sona ulaşmış olacak. 38. haftada Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla devirmiş ve puanını 78 yapmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Beşiktaş - Hatayspor
Galatasaray - Beşiktaş
Beşiktaş - Karagümrük
Göztepe - Beşiktaş
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