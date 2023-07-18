Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı!
Beşiktaş hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti
Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.
Siyah-beyazlılarda, Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü attı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.
Beşiktaş, daha önce Almanya ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kalmıştı.