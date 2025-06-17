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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kupa 2'de 2. ön eleme turu kuraları 18 Haziran Çarşamba günü (yarın) TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:40
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        Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri!
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        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın bu turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

        Siyah-beyazlıların olası rakipleri şu şekilde:

        Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi

        Braga

        Midtjylland

        Legia Varşova - Aktobe eşleşmesinin galibi

        Anderlecht

        Partizan - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

        Sheriff - Prishtina eşleşmesinin galibi

        Lugano

        KURA ÇEKİMİ 18 HAZİRAN'DA

        UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer alacağı 2. ön eleme turu kura çekimi 18 Haziran Çarşamba günü (yarın) TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

        Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak için sırasıyla 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turunu geçmesi gerekecek.

        Öte yandan turnuvadaki dieğr temsilcimiz Samsunspor ise Avrupa Ligi macerasına play-off turundan başlayacak.

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