Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı

        Beşiktaş ve Milli Takım alt yaş kategorilerinde önemli işlere imza atan ve sayısız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik direktör Serpil Hamdi Tüzün, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Serpil Hamdi Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!
        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!
        Kentsel dönüşüm hızlanacak
        Kentsel dönüşüm hızlanacak
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu!
        Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!