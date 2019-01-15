Devre arası transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Savunmaya Nicolas Isimat-Mirin, santrfora Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş kadrosundaki yaşlı isimlerle yollarını ayırırken bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu kapsamda Schalke 04'ün 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Görkem Can'ı istediği öne sürüldü!

Beşiktaş'ın kariyerine Bochum altyapısında başlayan, 2017 yazında ise Schalke 04 altyapısına geçen Görkem Can'ı kadrosuna katarak önemli bir yatırım yapmak istediği iddia edildi!

EVERTON'IN DA GÖZDESİ!

Görkem Can'ın Premier Lig ekibi Everton'ın da sıkı takibinde olduğu kaydediliyordu. Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan ve 4 gol atan Görkem Can'ın önemli bir potansiyel olduğu da belirtiliyor. Everton'ın gözlemcilerinin uzun süredir genç gurbetçiyi izlediği de bildirildi.

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