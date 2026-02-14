Canlı
        Beşiktaş'ın futbolcusu Jota Silva baba oluyor - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ın futbolcusu Jota Silva baba oluyor

        Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rita Ribeiro ile bebek beklediklerini; "Aile büyüyor… şimdi 3 kişiyiz" notuyla duyurdu

        Giriş: 14.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:25
        Jota Silva baba oluyor
        Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva'nın uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı sevgilisi Rita Ribeiro'dan müjdeli haber geldi.

        Jota Silva ile Rita Ribeiro, anne ve baba olacak olmanın heyecanını sosyal medya hesaplarından bulundukları ortak paylaşımla duyurdu.

        Rita Ribeiro ve Jota Silva, paylaşımlarında; "Aile büyüyor… şimdi 3 kişiyiz" ifadelerine yer verdi.

        Yapılan bu paylaşıma, futbolcunun takım arkadaşları başta olmak üzere ailesi ve Beşiktaş taraftarlarından çok sayıda tebrik ve kutlama mesajı yağdı.

        Fotoğraflar: Instagram

