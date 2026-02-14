Beşiktaş'ın futbolcusu Jota Silva baba oluyor

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva'nın uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı sevgilisi Rita Ribeiro'dan müjdeli haber geldi.

Jota Silva ile Rita Ribeiro, anne ve baba olacak olmanın heyecanını sosyal medya hesaplarından bulundukları ortak paylaşımla duyurdu.

Rita Ribeiro ve Jota Silva, paylaşımlarında; "Aile büyüyor… şimdi 3 kişiyiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan bu paylaşıma, futbolcunun takım arkadaşları başta olmak üzere ailesi ve Beşiktaş taraftarlarından çok sayıda tebrik ve kutlama mesajı yağdı.

Fotoğraflar: Instagram