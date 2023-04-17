Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı.
Beşiktaş, ligde puanını 56'ya yükseltirken, 3. sıradaki yerini korudu.
- Trabzonspor, 2 maç sonra puan elde etti
Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra puan kazandı.
Sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.
Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.
- İki oyuncu cezalı duruma düştü
Bordo-mavili takımda 2 oyuncu cezalı duruma düştü.
Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Gbamin, 4. sarı kartlarını görerek gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında oynama şanslarını kaybetti.
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