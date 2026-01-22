Habertürk
        Beşiktaş'ın gündemindeki Jorgensen korkuttu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın gündemindeki Jorgensen korkuttu!

        Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Teknik direktör Liam Rosenior, genç kalecinin durumunun henüz netleşmediğini ve detaylı kontroller sonrası belli olacağını açıkladı.

        Giriş: 22.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:57
        Beşiktaş'ın gündemindeki Jorgensen korkuttu!
        Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde genç kalecinin yerine Robert Sanchez oyuna dahil oldu.

        Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Jörgensen'in son durumu hakkında bilgi verdi.

        Rosenior, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Maalesef Filip bir sakatlık yaşadı. Onun adına çok üzgünüm. Sadece Charlton maçında değil, antrenmanlardaki performansıyla da beni gerçekten etkilemişti. Umarım çok kısa sürede toparlanır."

        Genç kalecinin yaşadığı sakatlığın türü ve ciddiyetiyle ilgili kulüp cephesinden henüz net bir bilgilendirme yapılmadı. Jorgensen'in durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

