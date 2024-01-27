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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın gündemindeki Nemanja Matic, Olimpik Lyon'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın gündemindeki Nemanja Matic, Olimpik Lyon'a transfer oldu

        Transferde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nemanja Matic, Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:07
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        Beşiktaş'ın gündemindeydi, imzayı attı!
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        Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon, Rennes'den Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i renklerine bağladı.

        Olimpik Lyon Kulübü, Rennes'den 2,6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Matic ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen 35 yaşındaki futbolcu, Chelsea, Benfica, Manchester United ve Roma gibi takımlarda oynadıktan sonra sezon başında Rennes'e transfer olmuştu.

        Sırbistan Milli Takımı'nda 48 kez görev yapan Matic, Rennes formasıyla 19 maça çıktı.

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